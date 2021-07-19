В «Хонде» рассказали о повреждениях мотора на болиде Ферстаппена

Технический директор «Хонды» Тойохару Танабе рассказал о масштабе повреждений мотора на машине Макса Ферстаппена после его аварии на первом круге Гран-при Великобритании, вызванной контактом с Льюисом Хэмилтоном.
«Когда я впервые увидел машину Макса при её эвакуации, я решил, что она сильно повреждена. Но всё оказалось гораздо лучше, чем показалось на первый взгляд. В связи с тем, что силовая установка закрыта в корпусе машины, пока невозможно оценить масштаб повреждений. Многое будет зависеть от того, куда пришёлся удар. Мы отправим машину на базу в Сакуре и всё проверим, прежде чем принимать решение о замене силовой установки», — приводит слова Танабе GPBlog.
Напомним, Ферстаппен сошёл, а Льюис Хэмилтон выиграл гонку, несмотря на штраф в десять секунд.
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