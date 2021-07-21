Марк Уэббер: Оскар Пиастри — один из трёх лучших юниоров мира

Бывший австралийский гонщик Формулы-1 Марк Уэббер считает, что его соотечественник Оскар Пиастри является одним из самых талантливых молодых пилотов мира.

«Оскар показывает выдающееся выступление для пилота-новичка. Мы знали, что он хорош, но он абсолютно не поддаётся давлению. Он всегда спокоен и собран. Если он продолжит выступать так же, как и сейчас, то у нас есть все шансы увидеть его на домашнем Гран-при Формулы-1 в 2022 году. Пока не ясно, сколько парней перейдут в следующем году в Формулу-1, однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что он в числе тех пилотов, которым для продвижения не нужны деньги.

На самом деле Оскар создал большую головную боль для «Альпин», которые уже имеют двух подписанных пилотов на 2022 год. Они не ожидали, что он будет развиваться так быстро», — приводит слова Марка Nine's Wide World of Sports.

В нынешнем сезоне Формулы-2 Оскар Пиастри является лидером, опережая своего преследователя на пять очков.