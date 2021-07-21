Берни Экклстоун: Хэмилтон пошёл ва-банк и вернул себе психологическое преимущество

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон снова является фаворитом сезона в «Королевских гонках». Ранее Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, но гонка ознаменовалась скандалом. В начале Гран-при Хэмилтон столкнулся с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. В результате голландец врезался в стену и сошёл с дистанции, а Хэмилтон, несмотря на 10-секундный штраф, выиграл гонку.

«После пяти поражений Льюис впал в депрессию и потерял необходимую концентрацию. Хэмилтон не мог рассчитывать, что Ферстаппен начнёт ошибаться, он пошёл ва-банк и вернул себе психологическое преимущество.

Некоторое время назад Льюис продлил свой контракт до 2023 года, не в последнюю очередь из-за того, что не был уверен в своём чемпионстве. Восьмой титул — это единственная причина, по которой он ещё выступает», — приводит слова Экклстоуна Nextgen-Auto.