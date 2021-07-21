В «Мерседесе» объяснили, почему считают 10-секундный штраф Хэмилтона несправедливым

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон прокомментировал инцидент, произошедший во время Гран-при Великобритании. В начале гонки пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон врезался в гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. В результате Ферстаппен врезался в стену и сошёл, а Хэмилтон получил 10-секундный штраф. По мнению Эллисона, Хэмилтона нельзя было наказывать штрафом.

«Сразу после инцидента нас беспокоило, изучили ли стюарды правила ФИА, в которых описывается, как нужно судить обгоны. Манёвр, который совершил Хэмилтон, полностью соответствовал правилам ФИА.

Если ты находишься на внутреннем радиусе поворота, правила требуют, чтобы ты оставался на нём. И это касается не только случаев, когда пилот находится впереди другого. Главное, чтобы пилоты в значительной степени были бок о бок друг с другом. И именно так и было с Хэмилтоном.

Льюис чётко проходил поворот, не покидал пределы трассы, не терял контроль над болидом. Поэтому я считаю, что его наказание было чрезмерным. Я понимаю, что многие не согласятся, но такое у меня мнение», — цитирует Эллисона Crash.