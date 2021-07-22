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Райкконен: мне всё равно, кто займёт моё место в «Альфа Ромео»

Райкконен: мне всё равно, кто займёт моё место в «Альфа Ромео»
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Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен признался, что ему без разницы, кто заменит его в составе команды в случае завершения карьеры.

«По правде говоря, я не знаю, буду ли я выступать в следующем году. В прошлом году у меня спрашивали то же самое. Посмотрим, как будут развиваться события. В любом случае я не стремлюсь к рекорду по количеству гонок за карьеру. В какой-то момент любой рекорд будет побит, так что такое достижение не вызывает у меня никаких эмоций.

Я не считаю себя старым, когда выступаю на одной трассе с молодыми соперниками, конечно, иногда по утрам у меня есть ощущение, что я уже не молод, но не за рулём машины. Если я решу уйти из Формулы-1, то мне всё равно, кто займёт моё место. Это не мои проблемы», — приводит слова Кими Райкконена Sport1.

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