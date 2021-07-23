Росберг высказался о столкновении Хэмилтона и Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 Нико Росберг высказался о конкуренции бывшего напарника по команде Льюиса Хэмилтона, выступающего за «Мерседес», и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Во время Гран-при Великобритании они столкнулись, после чего Ферстаппен врезался в стену и сошёл с дистанции. Хэмилтон с 10-секундным штрафом выиграл гонку.
«Думаю, их конкуренция войдёт в историю как великое противостояние. Оно напоминает мне мою борьбу с Льюисом. Хэмилтон — лучший в истории, а Ферстаппен — звезда следующего поколения. Эта битва будет славной.
Здорово, что никто не знает, кто выиграет следующую гонку, поэтому мы и смотрим Формулу-1. Борьба будет интенсивной, особенно после инцидента в Сильверстоуне.
Что касается их столкновения, то это должно было однажды произойти. Но это лишь гоночный инцидент», — цитирует Росберга TalkSPORT.
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