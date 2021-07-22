Уэббер назвал атаку Хэмилтона на Ферстаппена неуклюжей

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер высказал мнение, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон допустил ошибку в борьбе с Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании.
«Думаю, атака Льюиса была в лучшем случае оптимистичной, а на самом деле довольно неуклюжей. В то же время мы можем пересчитать по пальцам одной руки моменты, когда он попадал в подобные спорные эпизоды за последние годы. Возможно, так было несколько раз с Нико Росбергом.
Не могу представить, что Хэмилтон действительно доволен своим манёвром. Поворот принадлежал Максу до последнего момента. Думаю, если бы у Льюиса был шанс всё сделать снова, он бы поступил по-другому. «Копс» — не место для подобной атаки. Нет, со стороны Льюиса это было неуклюже», — приводит слова Уэббера GPBlog.
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