Мазепин попробовал себя за рулём дакаровского «КАМАЗа»

Российский гонщик команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин побывал на базе раллийной команды «КАМАЗ-Мастер» в Набережных Челнах. Мазепин встретился с представителями «КАМАЗа» и попробовал себя за рулём раллийного грузовика. Кроме того, на видео можно заметить, что команда занималась обкаткой капотной версии своего автомобиля.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Ранее Дмитрий Сотников рассказал, с какой сложностью столкнулись конструкторы при создании капотного грузовика, который команда планирует использовать в будущем.
«КАМАЗ-Мастер» стал победителем ралли-марафона «Шёлковый путь» — 2021. Победа досталась Дмитрию Сотникову. Антон Шибалов финишировал третьим. Сотников выступал на новом грузовике с кабиной семейства К5, выиграл три из пяти спецучастков ралли.
Второе место в генеральной классификации занял представитель «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.
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