Расселл на примере своего наказание объяснил, почему обилие штрафов вредит Формуле-1

Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал штраф, который он получил во время спринта на Гран-при Великобритании. Джордж отправил в разворот на первом круге пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, за что и был наказан, а позже потерял три позиции на стартовой решётке основной гонки. По мнению Расселла, обилие штрафов, которые выписываются в последнее время, уменьшает интерес к «Королевским гонкам».



«Это произошло на первом круге. Тогда много чего происходило. У меня была маленькая блокировка. В моих действиях не было никакого злого умысла, я не пытался выдавливать его или что-то в этом роде. Думаю, если бы это произошло в каком-то другом месте трассы, он бы просто спокойно проехал передо мной.



Нам всегда говорят, что последствия действий не принимаются во внимание. Но, похоже, в этот раз сделали исключение. Тем не менее я с уважением отношусь к этому решению. Болельщикам должно быть нравится, когда борьба в гонках получается такой упорной.



Но когда штрафов назначается так много, меняются и взгляды гонщиков и их отношение к этому вопросу. Каждый будет более осторожным. В конечном итоге, это может ослабить интерес к гонкам. Никто из нас, как мне кажется, не хочет, чтобы штрафы назначались каждую неделю. Всегда есть какая-то черта, определяющая границы дозволенного. Но, быть может, это просто совпадение, что в последних двух гонках штрафов было больше, чем обычно», — приводит слова Расселла RaceFans.

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