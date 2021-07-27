Ферстаппен: сейчас у меня небольшой синяк, но оно и неудивительно, учитывая силу удара

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о самочувствии, а также заявил, что в настоящее время сосредоточен лишь на продолжение борьбы в чемпионате. На Гран-при Великобритании, в начале гонки, Ферстаппен столкнулся с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, после чего врезался в ограждения. Макс не смог продолжить гонку — после случившегося голландца отвезли в больницу.



«Счастлив вернуться на трассу в Венгрии, особенно после последней гонки. Сейчас у меня небольшой синяк, но оно и неудивительно, учитывая силу удара. Однако сейчас я тренируюсь и чувствую себя замечательно. На этой неделе я провёл 24-часовую гонку на симуляторе. Могу сказать, что это была прекрасная возможность посмотреть, как моё тело отреагирует на то, что в течение долгого времени я находился в одном положении и лишь перед экраном. Да, ощущения определённо были нормальными, а это заставляет меня быть на позитиве. Я определенно готов сражаться вновь.



Есть ли у меня, что сказать по поводу аварии? Честно говоря, даже не хочу подымать эту тему. Я знаю, что произошло в Сильверстоуне, ведь я сам был участником того инцидента. Сейчас я просто сосредоточен не следующем этапе. Я лишь хочу быть уверен, что мы сможем быть лучше всех на трассе, чтобы продолжать удерживать лидерство. Что касается аварии, команда может поучаствовать в кое-каких вопросах. Ну а моя работа, как и прежде, — стараться быть лучшим. Мне нравится трасса в Венгрии. Хочется надеяться, что на пути к стартовой решётке в этот раз будет поменьше всяких событий, поскольку в прошлом году механики сотворили какое-то чудо, когда вывели мою машину на гонку!» — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

Новость по теме «Ред Булл» подал апелляцию на решение судей по аварии Ферстаппена и Хэмилтона