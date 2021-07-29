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Феттель оплошал во время поздравления Алонсо с днём рождения. Видео

Феттель оплошал во время поздравления Алонсо с днём рождения. Видео
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Сегодня, 29 июля, во время пресс-конференции в преддверии Гран-при Венгрии пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель захотел поздравить гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо с днём рождения, однако оплошал с задумкой.

Феттель хотел направить пусковую установку для конфетти в сторону Фернандо, однако перепутал концы устройства, и поток разноцветных блёсток пошёл в другую сторону.

Феттель оплошал во время поздравления Алонсо с днём рождения:

Алонсо сегодня исполнилось 40 лет.

Ранее Феттель высказался об аварии, которая произошла во время Гран-при Великобритании. В начале гонки столкнулись пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Столкновение привело к тому, что Ферстаппен врезался в ограждения и не смог продолжить гонку. После случившегося голландца отвезли в больницу. Хэмилтона наказали 10-секундным штрафом.

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