Феттель оплошал во время поздравления Алонсо с днём рождения. Видео

Сегодня, 29 июля, во время пресс-конференции в преддверии Гран-при Венгрии пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель захотел поздравить гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо с днём рождения, однако оплошал с задумкой.
Феттель хотел направить пусковую установку для конфетти в сторону Фернандо, однако перепутал концы устройства, и поток разноцветных блёсток пошёл в другую сторону.
Феттель оплошал во время поздравления Алонсо с днём рождения:
Алонсо сегодня исполнилось 40 лет.
Ранее Феттель высказался об аварии, которая произошла во время Гран-при Великобритании. В начале гонки столкнулись пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Столкновение привело к тому, что Ферстаппен врезался в ограждения и не смог продолжить гонку. После случившегося голландца отвезли в больницу. Хэмилтона наказали 10-секундным штрафом.
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