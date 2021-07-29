Феттель: наказание, понесённое Хэмилтоном, — самая суровая мера, которая только могла быть

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался об аварии, которая произошла во время Гран-при Великобритании. В начале гонки столкнулись пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Столкновение привело к тому, что Ферстаппен врезался в ограждения и не смог продолжить гонку. После случившегося голландца отвезли в больницу. Хэмилтона наказали 10-секундным штрафом. Ранее стало известно, что апелляция «Ред Булл» на санкцию в отношении Хэмилтона была отклонена.



«Я думаю, что это крайне непростой вопрос, здесь никогда не будет единства мнений. Кто-то может соглашаться, кто-то — нет. Я считаю, что стюарды приняли верное решение. На мой взгляд, наложенная ими санкция, — самое суровая мера, которая только могла последовать за тот инцидент», — приводит слова Феттеля Motorsport-Total.

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