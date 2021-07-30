Эд Карпентер: Хюлькенберг заинтересован в тестах машины IndyCar
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Владелец и пилот команды Ed Carpenter Racing Эд Карпентер сообщил, что Нико Хюлькенберг заинтересован провести тесты машины IndyCar.
«Я говорил с Нико несколько раз за последние полтора года. Думаю, он точно заинтересован в том, чтобы приехать и протестировать машину «Индикар». Уверен, что он и другие пилоты ещё больше заинтересованы в том, чтобы увидеть, что сделал Ромен Грожан и как весело он проводит здесь время. Это должно заставить людей рассматривать и другие варианты», — приводит слова Эда Карпентера Autosport.
В позапрошлом году в прессе циркулировали слухи, что Хюлькенберг может подписать контракт с Ed Carpenter Racing на неполном расписании, однако Нико принял решение остаться в Европе.
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