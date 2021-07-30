Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эд Карпентер: Хюлькенберг заинтересован в тестах машины IndyCar

Эд Карпентер: Хюлькенберг заинтересован в тестах машины IndyCar
Комментарии

Владелец и пилот команды Ed Carpenter Racing Эд Карпентер сообщил, что Нико Хюлькенберг заинтересован провести тесты машины IndyCar.

«Я говорил с Нико несколько раз за последние полтора года. Думаю, он точно заинтересован в том, чтобы приехать и протестировать машину «Индикар». Уверен, что он и другие пилоты ещё больше заинтересованы в том, чтобы увидеть, что сделал Ромен Грожан и как весело он проводит здесь время. Это должно заставить людей рассматривать и другие варианты», — приводит слова Эда Карпентера Autosport.

В позапрошлом году в прессе циркулировали слухи, что Хюлькенберг может подписать контракт с Ed Carpenter Racing на неполном расписании, однако Нико принял решение остаться в Европе.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021