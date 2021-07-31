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Видео: Хэмилтон почти останавливается на выезде с пит-лейна, блокируя Ферстаппена

Видео: Хэмилтон почти останавливается на выезде с пит-лейна, блокируя Ферстаппена
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Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью эпизода, произошедшего в конце квалификации Гран-при Венгрии. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон почти остановился на выезде с пит-лейна — в том месте, где выезд отделён от остальной трассой сплошной белой линией, пересекать которую согласно правилам нельзя. Соответственно, находившийся позади Хэмилтона пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен тоже вынужден был замедлиться. Далее в конце круга Ферстаппен, так и не сумевший пройти Хэмилтона, еле-еле успел уйти на быстрый круг. А напарник Макса Серхио Перес, ехавший позади двух претендентов на титул, не успел уйти на круг.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

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