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Хэмилтон — о концовке квалификации: я не играю ни в какую тактику, мне это не нужно

Хэмилтон — о концовке квалификации: я не играю ни в какую тактику, мне это не нужно
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Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал предположения, что он специально блокировал пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса, намеренно замедлившись на прогревочном круге в конце квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1. В итоге Перес не успел пойти на второй быстрый круг.

«Все ехали медленно, вы не видели всех остальных? Вы думаете, что я мог ехать быстрее и быть ближе к Валттери? Этот круг никак не отличался от любого другого. Я не играю ни в какую тактику, мне это не нужно. Я знаю, что делаю внутри машины, и я достаточно быстр. Те, кто дают комментарии, не знаю о работе, которую мы проделываем, и поэтому они не пилотируют сами», — приводит слова Хэмилтона BBC.

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