Хэмилтон — о концовке квалификации: я не играю ни в какую тактику, мне это не нужно
Поделиться
Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал предположения, что он специально блокировал пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса, намеренно замедлившись на прогревочном круге в конце квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1. В итоге Перес не успел пойти на второй быстрый круг.
«Все ехали медленно, вы не видели всех остальных? Вы думаете, что я мог ехать быстрее и быть ближе к Валттери? Этот круг никак не отличался от любого другого. Я не играю ни в какую тактику, мне это не нужно. Я знаю, что делаю внутри машины, и я достаточно быстр. Те, кто дают комментарии, не знаю о работе, которую мы проделываем, и поэтому они не пилотируют сами», — приводит слова Хэмилтона BBC.
Новость по темеХорнер прокомментировал поведение Хэмилтона в конце квалификации
Комментарии
- 31 июля 2021
-
18:54
-
18:48
-
18:38
-
18:32
-
18:29
-
18:23
-
18:13
-
18:09
-
17:51
-
17:26
-
17:13
-
17:01
-
16:47
-
15:55
-
15:40
-
14:58
-
14:15
-
14:07
-
13:49
-
13:11
-
12:55
-
12:40
-
12:36
-
11:08
-
09:59
-
09:00
-
01:03
-
00:14
- 30 июля 2021
-
22:58
-
21:42
-
20:51
-
19:53
-
19:14
-
19:10
-
19:05
Партнерский контент