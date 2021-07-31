Сайнс объяснил, почему разбил машину на квалификации Гран-при Венгрии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о причинах вылета во второй части квалификации Гран-при Венгрии. Испанец разбил машину и не смог показать результат, чтобы пройти в десятку сильнейших.



«Это очень расстраивает и удивляет. Это не было ошибкой. Я сразу же пошёл в боксы, чтобы посмотреть, что произошло и что я мог сделать иначе. Честно говоря, посмотрев на телеметрию, я стал спокойнее. Я увидел, что я входил в поворот на 5 км/ч медленнее, чем в прошлой попытке, но был порыв попутного ветра со скоростью 35-40 км/ч в сравнении с 10 км/ч в первом сегменте квалификации, что и привело к избыточной поворачиваемости.



Это обидно, но я не хочу оправдываться. Я должен извиниться перед командой, но мне не стоит зацикливаться на произошедшем слишком сильно, потому что я видел данные и это успокоило меня. Иногда такое случается, это автоспорт, и нужно уметь извлекать уроки из таких ситуаций», — приводит слова Карлоса Сайнса RaceFans.