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Перес высказался о поведении Хэмилтона в конце квалификации Гран-при Венгрии

Перес высказался о поведении Хэмилтона в конце квалификации Гран-при Венгрии
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал действия британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в конце квалификации Гран-при Венгрии. В начале второй попытки Хэмилтон блокировал ехавших позади него пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса. В итоге мексиканский гонщик не успел пойти на быстрый круг, а голландец неидеально подготовил шины и остался третьим.

«Честно говоря, не анализировал подробно ту ситуацию, но, мне кажется, что у Льюиса была достаточная дистанция до Боттаса, который ехал впереди. У Хэмилтона был приличный зазор, я просто поплатился за то, что оказался последним вагоном в том поезде», — приводит слова Переса RaceFans.

Ранее свои действия прокомментировал сам Льюис.

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