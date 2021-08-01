Вольф отреагировал на свист болельщиков в адрес Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не поддержал болельщиков, которые после окончания квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1 освистали Льюиса Хэмилтона за то, что он блокировал пилотов «Ред Булл» на прогревочном круге.
«Я думаю, что такого не должно быть в спорте. Хотя, конечно, эмоции в последние несколько недель были на пределе, а трибуны в этот раз были забиты голландскими болельщиками. Свист часто можно услышать на футбольных стадионах. Но, по моему мнению, это архаический инстинкт, который не должен быть частью спорта. Хоть это и показывает всю страсть, которая присутствует у фанатов.
Если бы болельщики просто аплодировали и кричали, было бы здорово. Но такому поведению не должно быть места в спорте. Но чем больше мы сталкиваемся с трудностями, тем более крепкими мы становимся. Уверен, это поможет нам стать более конкурентоспособными», — приводит слова Вольфа GPFans.
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