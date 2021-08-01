«Пусть дисквалифицируют, меня не волнует». Феттеля вызвали к стюардам за радужную футболку

Немецкого гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля вызвали к стюардам Гран-при Венгрии Формулы-1 из-за нарушения предписанных регламентом процедур перед стартом гонки. Считается, что Феттель нарушил церемонию перед исполнением государственного гимна Венгрии, когда пилоты собираются рядом с надписью We Race As One. Себастьян облачился в радужную майку, тем самым поддержав ЛГБТ-движение Венгрии. Между тем регламент Формулы-1 просит от пилотов чемпионата мира снимать футболки с какими-либо призывами перед исполнением гимна.
«Я слышал, что вызван к стюардам за футболку, в которой был во время исполнения гимна. Ну и что? Я буду рад, если они меня дисквалифицируют. Могут делать всё, что хотят, меня не волнует. Я снова сделаю это», — приводит слова Феттеля журналист Крис Медланд.
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