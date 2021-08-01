«Извинения тут ничем не помогут». Норрис рассказал о разговоре с Боттасом после аварии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал свой сход на Гран-при Венгрии из-за столкновения с гонщиком «Мерседеса» Валлтери Боттасом.

«Сначала была надежда на продолжение гонки. Но после возврата в боксы стало ясно, что болид стал полностью не работоспособным. Парни постарались всё исправить, все старались изо всех сил.

Но, к сожалению, повреждения были слишком сильными, чтобы суметь всё починить за столь короткий срок.

Это не моя ошибка. Ко мне только что подошёл Боттас и извинился. Извинения – это хорошо, но это не поменяет результат. Это был только первый круг, на первом круге нужно просто не делать глупых вещей. Но Валтери сделал то что сделал, он испортил всю гонку», — сказал Норрис на пресс-конференции после окончания гонки.

На Гран-при Венгрии Боттас после слабого старта не сумел вовремя затормозить перед первым поворотом и врезался в автомобиль пилота «Макларена» Ландо Норриса, после чего британец врезался в Макса Ферстаппена, а финн — в Серхио Переса.