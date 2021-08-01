Боттас прокомментировал массовую аварию на старте Гран-при Венгрии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас взял на себя вину за столкновение, которое произошло в начале Гран-при Венгрии. Заезд был остановлен красными флагами из-за аварии, которую спровоцировал Боттиас, не сумевший замедлиться перед первым поворотом и врезавшийся в пилота «Макларена» Ландо Норриса. После этого его болид отбросило в машину Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл». В результате сразу несколько пилотов, включая Боттаса, сошли с дистанции.

«Я неудачно стартовал. На старте начали прокручиваться колёса, я потерял позиции. А затем в повороте я действовал неудачно. Наверное, оказавшись так близко к Ландо, я не просчитал ситуацию, не просчитал, когда надо было начинать тормозить. Я врезался в него, после чего начался хаос», — цитирует Боттаса пресс-служба Формулы-1.