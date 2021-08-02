Маттиа Бинотто: никто не соблюдал правила во время гонки

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал пит-стоп Карлоса Сайнса во время Гран-при Венгрии, из-за которого гонщик откатился на несколько позиций в итоговом протоколе.

«Это был верный момент для смены шин, мы провели идеальный пит-стоп, он занял всего две секунды. Мы не отпускали Карлоса на пит-лейн, чтобы не произошло небезопасного выезда. Все знают эти правила, но никто их не соблюдал. Мы действовали согласно правилам, в итоге Карлос оказался позади машин, которые их не соблюдали. Для Карлоса эта гонка могла закончиться намного лучше», — приводит слова Бинотто PlanetF1.

По итогам Гран-при Венгрии немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель был исключён из итогового протокола гонки. Техническим комиссарам ФИА не удалось взять после финиша образец топлива, объём которого, согласно правилам, должен составлять один литр. Согласно техническому регламенту Формулы-1, в таком случае гонщик дисквалифицируется.

Таким образом, Карлос Сайнс поднялся с четвёртого места на третье. Вторую строчку по итогам гонки занял Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Победителем Гран-при стал пилот «Альпин» Эстебан Окон. Для Карлоса Сайнса этот подиум стал вторым из четырёх в его карьере, который был добыт после дисквалификации соперника.