Марценко жёстко раскритиковал Боттаса за аварию на старте Гран-при Венгрии

Бывший российский гонщик Мировой серии «Рено» Николай Марценко прокомментировал ошибку пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса на старте Гран-при Венгрии, которая привела к массовой аварии.
«У меня такое чувство сейчас, что этим инцидентом Боттас подписал контракт Джорджа Расселла с «Мерседесом». Сам подписал его вместо себя на будущий год. А слухов о том, что Расселл скоро может стать пилотом «серебряных стрел», уже было немало.
Человек почти десять лет в Формуле-1, но не понимает, что на промежуточных шинах в дождь нельзя тормозить первый поворот. Этот поворот проходится на первой передаче, и в любом случае он скользкий. А у нас 100 кг топлива в баках, и мы тормозим в этот поворот, в упор преследуя другую машину. При комбинации холодные шины — холодные тормоза ни в коем случае нельзя тормозить в упор за впереди идущим болидом. Это приведёт к инциденту. Сто процентов.
Как только «Макларен» появился перед Боттасом, Валттери должен был сместиться либо вовнутрь, либо влево, либо начать тормозить заранее. И на тормозе нужно было контролировать машины справа и слева, не уступая позицию», — приводит слова Марценко Sportbox.
- 2 августа 2021
-
11:39
-
11:30
-
10:56
-
10:13
-
09:38
-
00:52
-
00:05
- 1 августа 2021
-
23:54
-
23:50
-
23:50
-
23:13
-
23:02
-
23:02
-
22:54
-
22:48
-
22:44
-
22:37
-
22:33
-
22:23
-
22:11
-
22:09
-
22:04
-
21:49
-
21:41
-
21:21
-
21:17
-
21:07
-
20:28
-
20:17
-
20:08
-
19:36
-
19:35
-
19:32
-
19:25
-
19:14