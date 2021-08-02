Марценко жёстко раскритиковал Боттаса за аварию на старте Гран-при Венгрии

Бывший российский гонщик Мировой серии «Рено» Николай Марценко прокомментировал ошибку пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса на старте Гран-при Венгрии, которая привела к массовой аварии.



«У меня такое чувство сейчас, что этим инцидентом Боттас подписал контракт Джорджа Расселла с «Мерседесом». Сам подписал его вместо себя на будущий год. А слухов о том, что Расселл скоро может стать пилотом «серебряных стрел», уже было немало.



Человек почти десять лет в Формуле-1, но не понимает, что на промежуточных шинах в дождь нельзя тормозить первый поворот. Этот поворот проходится на первой передаче, и в любом случае он скользкий. А у нас 100 кг топлива в баках, и мы тормозим в этот поворот, в упор преследуя другую машину. При комбинации холодные шины — холодные тормоза ни в коем случае нельзя тормозить в упор за впереди идущим болидом. Это приведёт к инциденту. Сто процентов.



Как только «Макларен» появился перед Боттасом, Валттери должен был сместиться либо вовнутрь, либо влево, либо начать тормозить заранее. И на тормозе нужно было контролировать машины справа и слева, не уступая позицию», — приводит слова Марценко Sportbox.