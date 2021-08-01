Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Видео: массовая авария на старте Гран-при Венгрии Формулы-1

Видео: массовая авария на старте Гран-при Венгрии Формулы-1
Комментарии

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью аварии на старте гонки Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг». Инцидент спровоцировала ошибка финского гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса, который после неудачного старта слишком поздно начал тормозить и врезался в болид пилота «Макларена» Ландо Норриса. После столкновения автомобиль Норриса отбросило в машину гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, а разбитая машина Боттаса отлетела в автомобиль Серхио Переса.

Позади этой группы канадец Лэнс Стролл также не сумел замедлиться и врезался в пилота «Феррари» Шарля Леклера.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021