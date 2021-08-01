Видео: массовая авария на старте Гран-при Венгрии Формулы-1
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Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью аварии на старте гонки Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг». Инцидент спровоцировала ошибка финского гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса, который после неудачного старта слишком поздно начал тормозить и врезался в болид пилота «Макларена» Ландо Норриса. После столкновения автомобиль Норриса отбросило в машину гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, а разбитая машина Боттаса отлетела в автомобиль Серхио Переса.
Позади этой группы канадец Лэнс Стролл также не сумел замедлиться и врезался в пилота «Феррари» Шарля Леклера.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.
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