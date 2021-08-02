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Маттиа Бинотто считает, что затраты по ремонту болидов должна нести виновная сторона

Маттиа Бинотто считает, что затраты по ремонту болидов должна нести виновная сторона
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто предложил новые изменения в регламент на фоне ошибок Валттери Боттаса и Лэнса Стролла на старте Гран-при Венгрии Формулы-1.

«Я думаю, что в ближайшем будущем этот вопрос стоит обсудить с руководителями других команд, ФИА и руководством Ф-1. Совершенно очевидно, что, даже когда вы ни в чём не виноваты, подобные инциденты наносят очень серьёзный удар по бюджету.

Я знаю, что есть предложение, чтобы выводить траты на ремонт из лимита на бюджеты, но не думаю, что соблюдение таких правил можно будет так просто проверить. Возможно, нам стоит рассмотреть вариант, при котором в случае наличия доказательств вины пилота платит его команда. Думаю, это заставит гонщиков действовать более осторожно», — приводит слова Бинотто Autosport.

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