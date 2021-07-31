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Видео: Сайнс разбивает болид «Феррари» в квалификации Гран-при Венгрии

Видео: Сайнс разбивает болид «Феррари» в квалификации Гран-при Венгрии
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Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в социальных сетях ролик с видеозаписью аварии испанского гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса во втором сегменте квалификации Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг». Сайнс потерял контроль над автомобилем в последнем повороте трассы, после чего «Феррари» сорвало с трассы и она левым боком врезалась в отбойник. Сайнс попробовал на автомобиле покинуть место аварии, однако переднее антикрыло отвалилось от машины и застряло под днищем, после чего продолжать движение болид уже не мог. В итоге Карлос Сайнс завершил квалификацию на пятнадцатой позиции.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

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