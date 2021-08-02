Хорнер: Боттас отыграет наказание в Спа за два круга

Глава австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал решение стюардов Гран-при Венгрии Формулы-1 оштрафовать пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса потерей пяти позиций на стартовой решётке на следующем этапе чемпионата мира — Гран-при Бельгии. Такое наказание финский гонщик получил за аварию на старте гонки на «Хунгароринге», когда Боттас слишком поздно затормозил и врезался в Ландо Норриса, после чего машины Валттери и Ландо отлетели в болиды двух гонщиков «Ред Булл».
«Валттери получит штраф на следующую гонку, однако он отыграет это наказание в Спа за два круга. Это не реальное наказание. И этот штраф не восстановит ущерб, который он нам нанёс, особенно если помнить про лимит бюджетов. Последствия огромные, расходы мощнейшие», — приводит слова Хорнера PlanetF1.
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