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Руководитель «Уильямса»: я хотел бы, чтобы Джордж Расселл получил место в «Мерседесе»

Руководитель «Уильямса»: я хотел бы, чтобы Джордж Расселл получил место в «Мерседесе»
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Руководитель «Уильямса» Йост Капито высказался о будущем пилота команды Джорджа Расселла. Йост признался, что в случае предложения от «Мерседеса» Джордж получит полную поддержку со стороны «Уильямса», и его не будут стараться удержать, хоть в британской команде и предпочли бы, чтобы он остался.

«Если Расселлу предложат перейти в «Мерседес», он получит нашу полную поддержку. Но вообще он в любом случае её получит. Поэтому нам всем следует просто подождать, пока решение о его будущем не будет принято. Уверен, всё будет хорошо.

Я хотел бы, чтобы Джордж получил это место, потому что сейчас он достиг того уровня в своей карьере, когда смог бы влиться в топ-команду и вести борьбу за титул. Я бы никогда не стал удерживать молодого гонщика, если бы у него появилась такая возможность. Надеюсь, он всё-таки получит этот шанс. Но, конечно, наша команда хотела бы, чтобы он остался», — приводит слова Капито GrandPX.news.

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