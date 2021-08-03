Видео: Расселл обходит всех конкурентов на пит-лейне и становится скрытым лидером гонки

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала новый ролик с видеозаписью эпизода, объяснившего, как британскому гонщику «Уильямса» Джорджу Расселлу удалось оказаться скрытым лидером гонки Гран-при Венгрии после рестарта.



Все пилоты, кроме Льюиса Хэмилтона, отправились в боксы для перехода с промежуточных шин на слики. Боксы «Уильямса» находились рядом с выездом с пит-лейна, и когда у Расселла не получилось встроиться в очередь из соперников, ожидавших зелёного сигнала светофора, Джордж решил всех их объехать справа. В итоге британец вернулся на трассу вторым — позади только Хэмилтона. Однако команда незамедлительно попросила Расселла вернуть все отыгранные позиции. Исполнение просьбы позволило британцу избежать штрафа от стюардов.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.