Ральф Шумахер: Мику было бы лучше в «Альфа Ромео» без Вассёра

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер раскритиковал руководителя «Альфа Ромео» Фредерика Вассёра. По словам Ральфа, его племяннику в случае перехода в швейцарскую команду было бы лучше без нынешнего её руководителя.
«Мне не нравится вариант с „Альфа Ромео“. Эта команда много лет выступает при поддержке крупного инвестора, но ничего так толком и не добилась. Это хорошая команда, так что спрашивать за отсутствие результатов стоит с руководителя Фредерика Вассёра. Его успехи в Формуле-2 и Формуле-3 говорят о многом, но, как мне кажется, Мику было бы лучше в „Альфа Ромео“ без Вассёра.
Я согласен с Берни Экклстоуном, что „Альфа Таури“ была бы идеальным вариантом для Мика. С таким руководителем, как Франц Тост, у Мика были бы отличные перспективы», — приводит слова Ральфа Шумахера Bild.
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