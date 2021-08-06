Названа дата пересмотра дисквалификации Феттеля на Гран-при Венгрии

Заседание, на котором пройдёт слушание о дисквалификации пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля, начнётся в понедельник, 9 августа, в 16:00 по московскому времени. Рассмотрение дела состоится в онлайн-режиме, помимо представителя команды в нём будут участвовать стюарды Гран-при Венгрии.

«Мы запросили право на пересмотр наряду с процедурой апелляции, так как обнаружили новые важные доказательства невиновности нашей команды. Мы получили их после решения стюардов ФИА», — цитирует слова представителей команды The Race.

Стоит отметить, что процесс пересмотра существует отдельно от процесса апелляции. Пересмотр позволяет командам заново открыть рассмотрение дела, но только тогда, когда появляются новые факты в деле. Если же стюарды посчитают, что оснований на пересмотра решения нет, то дальше уже начнёт черёд рассмотрения апелляции на это решение.

Напомним, на Гран-при Венгрии Феттель пришёл к финишу вторым, однако из-за недостаточного количества топлива в баке был дисквалифицирован.