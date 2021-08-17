Марко недоволен Пересом и рассматривает варианты из Формулы-2 и Ф-3 ему на замену
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко в настоящее время продолжает поиск второго пилота для команды. В качестве напарника для Макса Ферстаппена он рассматривает гонщиков из Формулы-2 и Формулы-3. Об этом сообщает GPblog со ссылкой на подкаст итальянского спортивного журналиста Джорджио Терруцци.
По сведениям источника, Марко недоволен нынешним пилотом австрийской команды Серхио Пересом, о чём лично сообщил Терруцци. Кроме того, Марко выступает категорически против возвращения в «Ред Булл» пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли и остаётся разочарованным выступлением японца Юки Цуноды.
Ранее технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал, чем с точки зрения технической составляющей оказался полезным приход в команду Переса.
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