Источник: Азербайджан подал заявку на проведение второй гонки Формулы-1 в сезоне-2021

Гран-при Турции может не состояться в запланированные сроки, сообщается на странице Aerodinamik F1 в «Твиттере». Более того, существует вариант в виде проведения в те же сроки второго в сезоне этапа в Баку.



«По информации, которую мы получили, сценарий выглядит следующим образом. Поскольку Англия не пошла навстречу командам в вопросе отмены карантина по прибытии из Турции, этап в Стамбуле, видимо, в запланированные сроки не состоится. Азербайджан подал заявку на проведение второй гонки 10 октября. Но это маловероятный вариант.

Гран-при Турции может быть перенесён на 21 ноября, но руководство Формулы-1 ещё рассмотрит наиболее подходящие опции для команд с точки зрения логистики», — говорится в сообщении источника.

Гран-при Турции уже появлялся в предварительной версии календаря 2021 года, но был отменён из-за попадания страны в «красный список» в Великобритании. Турция должна была заменить Канаду, но в итоге Формула-1 приняла решение отменить гонку и провести сдвоенный этап в Австрии.