Экс-пилот Формулы-1: Хэмилтону хотелось бы сохранить Боттаса, он послушный напарник

Бывший пилот «Формулы-1» Джон Уотсон предположил, что руководство «Мерседеса» может оставить Валттери Боттаса в команде на следующий сезон и не станет повышать Джорджа Расселла.
«Я думаю, что Льюису Хэмилтону хотелось бы сохранить Боттаса в команде, потому что он тот, кого можно назвать послушным напарником. Льюису не хочется оказаться в паре с кем-то вроде Джорджа Расселла, который в прошлом году в Бахрейне выступил просто потрясающе.
Льюис сейчас в «Мерседесе» пользуется большим авторитетом, у него есть власть. И у него есть понятные причины для того, чтобы сохранить Боттаса. Потому что если пригласить в «Мерседес» Джорджа – настоящего молодого льва и отличного гонщика… Я уже неоднократно видел, как напарники начинают упорно бороться друг с другом за чемпионат – и тем самым открывают дверь для другой команды. Я думаю, что в итоге в «Мерседесе» решат сохранить Боттаса, просто потому что знают, чего именно от него ожидать.
Лично мне бы очень хотелось увидеть Джорджа Расселла в «Мерседесе». Но если это действительно случится, то Джорджу придется согласиться играть роль второй скрипки для Льюиса, каждый раз когда они будут оказываться рядом», – цитирует Уотсона racingnews365.
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