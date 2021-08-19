Сидоркова показала фото, объясняющее «главную причину малого числа девушек в топ-сериях»

Российская гонщица W-Series Ирина Сидоркова разместила новый пост в своём «инстаграме». Его она посвятила вопросу малого числа девушек в автоспорте.



«Один из самых часто задаваемых вопросов в наши дни — это вопрос про девушек в Формуле-1. Кто, когда, зачем. При этом отдельная и, пожалуй, главная тема обсуждения — могут ли девушки физически конкурировать с мужчинами? Не знаю… Но с моей точки зрения, вот эта фотография показывает основную причину малочисленности девушек в топовых сериях.

На первом фото Чемпионат Финляндии по картингу. Год не помню, но он неважен. Сколько найдёте здесь девочек? Вот когда на таких фотографиях найти девочек не будет составлять труда вследствие их количества, вот тогда и во взрослых топовых сериях пилотесс будет в разы больше! Именно увеличение количества, которое потом перейдёт в качество и является целью WSeries. P.S. В этой гонке, кстати, я финишировала четвёртой», — написала Сидоркова.

Фото можно посмотреть на странице Ирины Сидорковой в "Инстаграме".