Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-пилот Формулы-1 поставил Окона на один уровень с Гасли и Риккардо

Экс-пилот Формулы-1 поставил Окона на один уровень с Гасли и Риккардо
Комментарии

Экс-пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде оценил выступление пилота «Альпин» Эстебана Окона, а также общий уровень гонщика. Напомним, на Гран-при Венгрии Окон выиграл первую гонку на уровне Формулы-1 в своей карьере.

«Он не находится на одном уровне с Льюисом Хэмилтоном, Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером. Эстебан больше похож на Пьера Гасли и Даниэля Риккардо. Скажем, он один из лучших пилотов в Формуле-1, которые не входят в элиту.

За то, что Окон показал в Будапеште, он заслуживает большого уважения. Эстебан не допустил ни одной ошибки, всю гонку пилотировал великолепно. Он был невероятно последовательным, хорошо показал себя во время синих флагов и также преуспел при переходе с мокрой трассы на сухую. Он заслуживает большого уважения за то, что там сделал.

Считаю, что Окон хороший пилот. В низших сериях он показал, что может побеждать в гонках и чемпионатах. Сейчас он действительно заслуживает статуса пилота Формулы-1. Конечно, Эстебан был очень хорош уже в свой первый год, особенно по сравнению с Серхио Пересом.

В Венгрии Окон лишь показал, что способен сохранять хладнокровие и концентрацию на протяжении всей гонки. Он заслужил эту победу», — цитирует ван дер Гарде Planet F1.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021