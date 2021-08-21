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Алонсо — о Михаэле Шумахере: я упорно с ним сражался, но он всегда оставался человеком

Алонсо — о Михаэле Шумахере: я упорно с ним сражался, но он всегда оставался человеком
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Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о семикратном чемпионе мира, немце Михаэле Шумахере, рассказав, что многому научился у него.

«Майкл — настоящая легенда спорта. Я многому у него научился: в 2001 году, в 2002-м, 2003-м, 2004-м. А затем и в 2005-м, и в 2006-м, ведь мы сражались бок о бок. К нему испытываешь какое-то совершенно иное уважение — не такое, какое к любому другому гонщику. Те мгновения с рукопожатиями были непередаваемы. Мы упорно сражались друг с другом на трассе, но он всегда оставался человеком», — приводит слова Алонсо formel1.de со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, в декабре 2013 года легендарный Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте. С тех пор информация о его состоянии здоровья поступает дозированно. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели. В СМИ также появлялась информация, что немец несколько раз посещал элитные клиники, где проходил лечение стволовыми клетками. Однако в семье Шумахера эту информацию никак не комментировали.

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