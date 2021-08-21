Алонсо — о Михаэле Шумахере: я упорно с ним сражался, но он всегда оставался человеком

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о семикратном чемпионе мира, немце Михаэле Шумахере, рассказав, что многому научился у него.
«Майкл — настоящая легенда спорта. Я многому у него научился: в 2001 году, в 2002-м, 2003-м, 2004-м. А затем и в 2005-м, и в 2006-м, ведь мы сражались бок о бок. К нему испытываешь какое-то совершенно иное уважение — не такое, какое к любому другому гонщику. Те мгновения с рукопожатиями были непередаваемы. Мы упорно сражались друг с другом на трассе, но он всегда оставался человеком», — приводит слова Алонсо formel1.de со ссылкой на Sky Sports.
Напомним, в декабре 2013 года легендарный Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте. С тех пор информация о его состоянии здоровья поступает дозированно. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели. В СМИ также появлялась информация, что немец несколько раз посещал элитные клиники, где проходил лечение стволовыми клетками. Однако в семье Шумахера эту информацию никак не комментировали.
- 21 августа 2021
-
18:17
-
17:15
-
15:56
-
14:59
-
13:19
-
12:19
-
11:29
-
09:40
- 20 августа 2021
-
23:33
-
21:14
-
20:20
-
19:11
-
16:50
-
15:48
-
15:09
-
13:58
-
12:52
-
10:39
-
09:47
- 19 августа 2021
-
23:36
-
22:31
-
21:29
-
20:18
-
19:08
-
17:41
-
16:50
-
16:07
-
14:52
-
13:56
-
11:47
-
11:00
-
09:27
-
07:18
-
01:08
-
00:29