Экипаж Романа Русинова попал в аварию на «24 часах Ле-Мана», София Флёрш сошла с дистанции

Сегодня, 21 августа, в 17:00 по московскому времени стартовал легендарный марафон «24 часа Ле-Мана», который проводится 89-й раз в истории.
По итогам первых шести часов в гонке лидирует экипаж «Тойоты» под номером 7 под управлением Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе Марии Лопеса.
Второе место в категории гиперкаров занимает второй экипаж «Тойоты» Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Казуки Накадзимы. Третья позиция в общем зачёте у экипажа «Альпин».
В категории LMP2 лидирует экипаж Panis Racing в составе Джеймса Аллена, Жюльена Кана и Уилла Стивенса. Экипаж G-Drive под управлением Ника де Вриса, Романа Русинова и Франко Колапинто попал в аварию с Софией Флёрш — Франко Колапинто отправил в разворот немецкую пилотессу, повредив подвеску на машине. Автомобиль G-Drive вернулся в боксы для ремонта, из-за чего практически лишился шансов на хороший результат в гонке. В настоящий момент Роман Русинов занимает 25-ю позицию в гонке. Второй экипаж G-Drive идёт на 18-й позиции в генеральной классификации.
Права на видео принадлежат FIA World Endurance Championship. Посмотреть видео можно в «твиттере» WEC.
В категории LMGTE Pro лидирует экипаж AF Corse в составе Джеймса Каладо, Алессандро Пьера Гуиди и Коме Ледогара.
В LMGTE Am лидирует экипаж AF Corse в составе Никласа Нильсена, Франсуа Перродо и Алессио Роверы.
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