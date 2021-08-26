«Может, я что-то знаю, а может, и нет». Боттас ответил на вопрос о своём будущем

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас на пресс-конференции ФИА перед Гран-при Бельгии Формулы-1 прокомментировал ситуацию с контрактом на следующий сезон. По-прежнему неизвестно, останется ли Боттас в «Мерседесе» или уступит своё место Джорджу Расселлу.
«Ещё нет никаких новостей, которыми можно поделиться. Нет, это не сюрприз для меня. Может, я что-то знаю, а может, и нет, но нет новостей, которыми можно поделиться.
Для меня в этой ситуации нет проблемы. Тут нет ничего нового. Я нормально отношусь к этой ситуации. Нужно сконцентрироваться на предстоящем уик-энде. Уверен, что три недели быстро пролетят с учётом трёх Гран-при кряду. Мы с командой вовлечены в хорошее сражение, и именно на этом я концентрируюсь в первую очередь. А всё решится само собой», — приводит слова Боттаса GPFans.
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