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В «Хонде» подтвердили, что Ферстаппен и Перес потеряли вторые моторы

В «Хонде» подтвердили, что Ферстаппен и Перес потеряли вторые моторы
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Представители «Хонды» подтвердили, что оба пилота австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес потеряли вторые из трёх силовых установок, сообщает в своём «твиттере» британский журналист Эндрю Бенсон. Это стало следствием необратимых повреждений: Ферстаппен столкнулся с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на этапе в Сильверстоуне, а Перес попал в аварию на Гран-при Венгрии, спровоцированную другим гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом на первом круге.

Таким образом, на Гран-при Бельгии оба пилота «Ред Булл» будут использовать третьи силовые установки из трёх дозволенных. За дальнейшие замены двигателя гонщики будут наказаны штрафными санкциями в виде потери мест на стартовой решётке.

Гран-при Бельгии, напомним, пройдёт с 27 по 29 августа.

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