В «Хонде» подтвердили, что Ферстаппен и Перес потеряли вторые моторы

Представители «Хонды» подтвердили, что оба пилота австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес потеряли вторые из трёх силовых установок, сообщает в своём «твиттере» британский журналист Эндрю Бенсон. Это стало следствием необратимых повреждений: Ферстаппен столкнулся с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на этапе в Сильверстоуне, а Перес попал в аварию на Гран-при Венгрии, спровоцированную другим гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом на первом круге.
Таким образом, на Гран-при Бельгии оба пилота «Ред Булл» будут использовать третьи силовые установки из трёх дозволенных. За дальнейшие замены двигателя гонщики будут наказаны штрафными санкциями в виде потери мест на стартовой решётке.
Гран-при Бельгии, напомним, пройдёт с 27 по 29 августа.
- 26 августа 2021
-
20:07
-
19:24
-
18:06
-
16:00
-
14:56
-
14:49
-
14:15
-
14:00
-
13:10
-
12:30
-
11:17
-
11:07
-
10:04
-
09:06
-
00:53
- 25 августа 2021
-
23:01
-
21:52
-
19:44
-
18:48
-
17:51
-
16:35
-
16:19
-
16:02
-
15:08
-
15:07
-
14:02
-
13:03
-
12:01
-
11:01
-
10:03
-
09:00
-
00:15
- 24 августа 2021
-
23:12
-
22:32
-
21:00