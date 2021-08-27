Росберг предсказал новое столкновение Хэмилтона и Ферстаппена
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг предположил, что Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, выступающие за «Мерседес» и «Ред Булл» соответственно, вновь столкнутся в какой-либо из гонок в сезоне-2021. Хэмилтон и Ферстаппен ведут борьбу за титул, разрыв между ними составляет восемь очков в пользу Льюиса.
Ранее Хэмилтон и Ферстаппен столкнулись на Гран-при Великобритании, Льюис выиграл ту гонку, а Макс сошёл.
«Они понимают, как пилотировать машину на пределе, когда идёт борьба колесо в колесо. Поэтому неизбежно будет контакт. Он уже и до этого (до Сильверстоуна. — Прим. «Чемпионата») был в Имоле. Льюис больше не будет сбрасывать ногу с педали газа. Макс никогда этого не делает. Будет интересно...» — приводит слова Росберга Motorsport-Magazine.
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