Загороднюк — о Бахе Польши: собрался хороший состав, будем бороться как львы

Штурман Павла Сильнова в составе экипажа команды Nakusi Racing Team Евгений Загороднюк рассказал о своих ожиданиях от Бахи Польши.



«Мы добрались до дождливой холодной Польши. Прошли административные проверки, на пятницу запланирована техническая инспекция. Готовимся к шейкдауну, чтобы проверить и настроить новый автомобиль.



Я принимал участие в Бахе Польши в далёком 2014 году. Какая была тогда погода, не помню, но сейчас есть понимание, что гонка будет мокрая, холодная, дождливая. Мы готовы к этому вызову и принимаем его с удовольствием.



В этом году собрался хороший состав участников, как я и хотел на венгерской Бахе. Экипажей в нашем классе T4 много, поэтому будем бороться как львы», – приводит слова Загороднюка телеграм-канал Cross-Country Rally.