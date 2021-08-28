Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Загороднюк: когда мы приехали, вся дорога уже была «раскопана» по колено

Загороднюк: когда мы приехали, вся дорога уже была «раскопана» по колено
Комментарии

Штурман Павла Сильнова в составе Nakusi Racing Team Евгений Загороднюк прокомментировал ход пролога на Бахе Польши.

«Это был первый полноценный день. С утра провели шейкдаун: настроили автомобиль, подвеску. Подошли инженеры South Racing, залили нам какую-то программку – вроде едет! Вечером приключился пролог. Проехали в спокойном безопасном темпе, чтобы не наломать дров раньше времени. В целом, всё хорошо: машина живая, бодрая, быстрая – нам нравится.

Трасса? Польша есть Польша: дорога песчаная, с большой колеёй. Когда мы приехали, всё было «раскопано» по колено. Спокойно ехали, чтобы не перевернуться. В субботу нас ждут два спецучастка по 180 километров, развернётся самая жёсткая борьба.

С погодой нам сегодня сначала повезло: с утра было тепло, даже ходили в футболочках. Но когда выехали на пролог, ливанул дождь, а на самом прологе чуть-чуть поморосило – нормально», — приводит слова Загороднюка телеграм-канал Cross-Country Rally.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021