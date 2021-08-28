Загороднюк: когда мы приехали, вся дорога уже была «раскопана» по колено

Штурман Павла Сильнова в составе Nakusi Racing Team Евгений Загороднюк прокомментировал ход пролога на Бахе Польши.



«Это был первый полноценный день. С утра провели шейкдаун: настроили автомобиль, подвеску. Подошли инженеры South Racing, залили нам какую-то программку – вроде едет! Вечером приключился пролог. Проехали в спокойном безопасном темпе, чтобы не наломать дров раньше времени. В целом, всё хорошо: машина живая, бодрая, быстрая – нам нравится.



Трасса? Польша есть Польша: дорога песчаная, с большой колеёй. Когда мы приехали, всё было «раскопано» по колено. Спокойно ехали, чтобы не перевернуться. В субботу нас ждут два спецучастка по 180 километров, развернётся самая жёсткая борьба.



С погодой нам сегодня сначала повезло: с утра было тепло, даже ходили в футболочках. Но когда выехали на пролог, ливанул дождь, а на самом прологе чуть-чуть поморосило – нормально», — приводит слова Загороднюка телеграм-канал Cross-Country Rally.