Загороднюк: когда мы приехали, вся дорога уже была «раскопана» по колено

Штурман Павла Сильнова в составе Nakusi Racing Team Евгений Загороднюк прокомментировал ход пролога на Бахе Польши.
«Это был первый полноценный день. С утра провели шейкдаун: настроили автомобиль, подвеску. Подошли инженеры South Racing, залили нам какую-то программку – вроде едет! Вечером приключился пролог. Проехали в спокойном безопасном темпе, чтобы не наломать дров раньше времени. В целом, всё хорошо: машина живая, бодрая, быстрая – нам нравится.
Трасса? Польша есть Польша: дорога песчаная, с большой колеёй. Когда мы приехали, всё было «раскопано» по колено. Спокойно ехали, чтобы не перевернуться. В субботу нас ждут два спецучастка по 180 километров, развернётся самая жёсткая борьба.
С погодой нам сегодня сначала повезло: с утра было тепло, даже ходили в футболочках. Но когда выехали на пролог, ливанул дождь, а на самом прологе чуть-чуть поморосило – нормально», — приводит слова Загороднюка телеграм-канал Cross-Country Rally.
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