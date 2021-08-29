Смоляр объяснил потерю пяти мест на старте второй гонки Формулы-3 в Спа

Пилот программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал восьмой результат во второй гонке бельгийского этапа Формулы-3, в которой он стартовал с третьей позиции.



«Недоволен настройками машины на вторую гонку — слишком много было избыточной поворачиваемости. Но и у наших сокомандников тоже. Тем не менее, Вести мы много проиграли даже на лучшем круге в гонке.



Что касается старта — была пробуксовка во время самого старта гонки. На этом я потерял бы только одну позицию — Сарджент прошёл меня. Но дальше я попал на «сосиску» за пределами трассы на выходе из первого поворота. Из-за прыжка на ней произошёл скачок оборотов, и двигатель перешёл в безопасный режим. Я потерял весь разгон и на этом проиграл ещё четыре позиции», — приводит слова Смоляра пресс-служба программы.