Источник: Расселл перейдёт в «Мерседес», Боттас — в «Альфа Ромео», Райкконен уйдёт из Ф-1

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл с сезона-2022 будет выступать за «Мерседес», где заменит Валттери Боттаса. Тот уйдёт в «Альфа Ромео», а 41-летний Кими Райкконен покинет Формулу-1. Об этом сообщили журналисты Canal+ в ходе трансляции Гран-при Бельгии.

Предполагается, что соответствующие объявления будут сделаны в ходе Гран-при Италии, который пройдёт в Монце с 10 по 12 сентября. Перед этим в Формуле-1 пройдёт этап в Зандворте: Гран-при Нидерландов пройдёт с 3 по 5 сентября.

Вчера, 29 августа, состоялся Гран-при Бельгии. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили Джордж Расселл из «Уильямса» и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Поскольку гонщики из-за дождя проехали всего три круга, пилотам была начислена лишь половина из положенных очков.