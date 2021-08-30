Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может получить дополнительные пол-очка за лучший круг в гонке Гран-при Бельгии, так как результаты заезда были утверждены по итогам первого круга.

«Ред Булл» отправит запрос ФИА для того, чтобы Ферстаппен получил дополнительные пол-очка за лучший круг, так как голландец продемонстрировал лучший результат среди остальных пилотов.

«Мы это проверим, нам бы очень хотелось набрать пол-очка», — приводит слова спортивного консультанта «Ред Булла» Хельмута Марко GPblog.

Напомним, из-за сильного дождя заезд был завершён после всего трёх кругов. В официальном протоколе по итогам гонки, утверждённом стюардами, отсутствует автор лучшего круга. Изначально лучшее время принадлежало российскому пилоту Никите Мазепину, однако оно было показано в режиме автомобиля безопасности, за которым гонщики и прошли все три круга, из которых состояла гонка. Мазепин в любом случае не получил бы бонусного балла, поскольку по регламенту дополнительные очки за это достижение начисляются только тем, кто финишировал в десятке сильнейших.