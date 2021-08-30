Даниэль Риккардо: я бы рассмотрел возможность переноса старта гонки на более раннее время

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо предложил начинать гонки Формулы-1 в более раннее время, если в день заезда ожидается дождь.

Напомним, из-за погодных условий заезд во время Гран-при Бельгии длился всего три круга.

«Если у нас есть возможность достаточно точно предсказывать погоду, я бы рассмотрел возможность переноса старта гонки на более раннее время. Например, как было сделано в Японии в 2014 году, когда мы знали о приближении тайфуна.

Если вы стартуете в 11 утра, то у вас есть гораздо больше времени. Это не критика. Но если бы я мог что-то предложить, то пожелал бы именно этого.

Трасса была в нормальном состоянии только в тот период, когда мы выехали из боксов и отправились на стартовую решетку. Всё, что нам было нужно, это, возможно, 10 минут, во время которых дорога была бы сухой», — приводит слова Риккардо Motorsport Week.