Даниэль Риккардо: я бы рассмотрел возможность переноса старта гонки на более раннее время

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо предложил начинать гонки Формулы-1 в более раннее время, если в день заезда ожидается дождь.
Напомним, из-за погодных условий заезд во время Гран-при Бельгии длился всего три круга.
«Если у нас есть возможность достаточно точно предсказывать погоду, я бы рассмотрел возможность переноса старта гонки на более раннее время. Например, как было сделано в Японии в 2014 году, когда мы знали о приближении тайфуна.
Если вы стартуете в 11 утра, то у вас есть гораздо больше времени. Это не критика. Но если бы я мог что-то предложить, то пожелал бы именно этого.
Трасса была в нормальном состоянии только в тот период, когда мы выехали из боксов и отправились на стартовую решетку. Всё, что нам было нужно, это, возможно, 10 минут, во время которых дорога была бы сухой», — приводит слова Риккардо Motorsport Week.
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