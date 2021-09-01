Формула-1 обратилась к болельщикам, требующим вернуть деньги за сорванный Гран-при Бельгии

Формула-1 выступила с заявлением по ситуации, касающейся сорванного из-за дождя Гран-при Бельгии. Ранее многие болельщики потребовали вернуть им деньги за билеты.
«Учитывая влияние погоды на Гран-при Бельгии 29 августа, Формула-1 и промоутеры прорабатывают различные варианты для обладателей билетов, выражая признательность и благодаря их за приверженность и преданность. Мы обнародуем дальнейшие детали как можно скорее, поскольку хотим поблагодарить болельщиков за непрестанную поддержку и страсть в отношении Формулы-1», — отмечается в заявлении Формулы-1 в «Твиттере».
На Гран-при Бельгии пилоты проехали всего три круга на мокрой трассе в режиме машины безопасности. Формальным победителем признали стартовавшего с поула Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Пилоты получили половинные очки за гонку.
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