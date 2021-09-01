ФИА запретила открывать DRS в бэнкинге последнего поворота трассы в Зандворте

Международная автомобильная федерация сообщила, что на предстоящем Гран-при Нидерландов на трассе «Зандворт» будет использовано две зоны DRS.
Первая зона активации подвижного заднего крыла будет расположена на изгибе между 10-м и 11-м поворотами, а вторая — через 30 метров после выхода из последнего, 14-го поворота. Таким образом, в ФИА приняли решение не разрешать использование подвижного крыла при прохождении бэнкинга.
Гран-при Нидерландов возвращается в календарь Формулы-1 впервые с 1985 года. Гонка на «Зандворте» должна была состояться ещё в прошлом году, однако была отменена из-за пандемии коронавируса.
Ранее голландский климатический активист Йохан Волленбрук, представляющий экологическую организацию Mobilization for the Environment (MOB), заявил, что ему угрожали убийством. Волленбрук подал иск в суд, чтобы попытаться отменить Гран-при Нидерландов. По его мнению, этап Формулы-1 представляет собой угрозу для окружающей среды. Несмотря на это, голландский суд принял решение не отменять Гран-при Нидерландов.
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