«Уильямс»: Расселл ещё вернётся и станет чемпионом Формулы-1 с нами
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Руководитель «Уильямса» Йост Капито прокомментировал ожидаемый переход Джорджа Расселла в «Мерседес» в сезоне-2022. Предполагается, что соответствующее объявление может быть сделано уже на Гран-при Италии, который пройдёт с 10 по 12 сентября.
«Я не хочу его удерживать, потому что он заслуживает пилотировать машину, за рулём которой можно стать чемпионом. Он может сделать это с «Мерседесом». И я убеждён, что через пару лет он вернётся и станет чемпионом мира с нами», — приводит слова Капито PlanetF1.
На минувшем Гран-при Бельгии Джордж Расселл во второй раз в карьере (и в первый в составе «Уильямса») завоевал первый ряд стартового поля и поднялся на подиум. В сезоне-2021 он занимает 15-е место в личном зачёте, на его счету 13 очков.
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